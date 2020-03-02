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أمانة منطقة تبوك تدعو المواهب للمشاركة بمسابقة أجمل تصميم لسجادة الزهور في مهرجان الورد للعام الحالي

أمانة منطقة تبوك تدعو المواهب للمشاركة بمسابقة أجمل تصميم لسجادة الزهور في مهرجان الورد للعام الحالي

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أمانة منطقة تبوك تدعو المواهب للمشاركة بمسابقة أجمل تصميم لسجادة الزهور في مهرجان الورد للعام الحالي

أمانة منطقة تبوك تدعو المواهب للمشاركة بمسابقة أجمل تصميم لسجادة الزهور في مهرجان الورد للعام الحالي
http://almnatiq.net/?p=838528
المناطق - تبوك
دعت أمانة منطقة تبوك ممثلة بالإدارة العامة لصيانة الحدائق والمنتزهات الموهوبين والموهبات للمشاركة في المسابقة الخاصة بأجمل تصميم لسجادة الزهور في مهرجان الورد والفاكهة للعام الحالي ليتم تنفيذ التصميم الفائز على أرض المهرجان في منتزة الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.
ونبهت الراغببن إلى المشاركة مراعاة عدد من الضوابط ومنها أن يكون التصميم جديد وبسيط ومتوان بأفكار إبداعية وقوة دلالية على هوية المنطقة ولكل مشارك تصميم واحد غير منسوخ من تصاميم محلية أو دولية بالإضافة إلى إرساله بصيغة (الإوتكاد) مع ضرورة أرفاق الأسم الثلاثي للمصمم ورقم جواله وبريده الالكتروني مع الأخذ بالأعتبار بأن آخر موعد لاستقبال التصاميم هو يوم الجمعة 2020/03/20 .

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