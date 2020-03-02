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توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى قوى الأمن بالرياض وجامعة نورة

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توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى قوى الأمن بالرياض وجامعة نورة

توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى قوى الأمن بالرياض وجامعة نورة
http://almnatiq.net/?p=838531
المناطق - الرياض
وقّع العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض ومعالي الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اتفاقية تعاون مشترك في المجال الطبي والبحثي والتدريبي، وذلك صباح اليوم الأثنين 7 رجب 1441هـ الموافق 2 مارس 2020 في القاعة الكبرى بالجامعة .
وأكد العميد الداود على أهمية مد جسور للتعاون بين الجهات الطبية ذات المكانة المرموقة ومن بينها جامعة الأمير نورة، مبدياً أمله بأن تعود هذه الإتفاقية بالنفع في مجال تهيئة الكوادر وأن يدفع ذلك عجلة التعليم الطبي بالمملكة ويسهم بإذن الله في تقديم رعاية طبية متميزه، مشيرًا أن هذه الاتفاقية تأتي تأكيدًا لما يتميز به المستشفى كونه من الواجهات الرئيسية في تقديم الرعاية الطبية في المملكة ، و مركزاً تعليمياً وتدريبياً معترفاً به رسمياً من قبل هيئات طبية محلية وعربية وعالمية ، وله العديد من المزايا سواء في توفير الإمكانيات والمعدات والأجهزة الحديثة أو في مجال تطوير القوى العاملة والموارد البشرية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين في مجالات الاهتمام المشترك في سبيل خدمة المجتمع في قطاع الصحة وفق أرقى المعايير، كما تشمل وتوفير ميدان عملي لتزويد  أطباء المستقبل بالمهارات المطلوبة والعمل على تطوير البرامج التعليمية والتدريبية في هذا المجال، كما سيساهم الكادر الطبي بالمستشفى بتطوير المناهج و الأساليب التعليمية في المراحل النظرية و التطبيقية للطلبة، و إتاحة الفرصة للطاقم التعليمي في الجامعة لإجراء أبحاث علمية أو المشاركة مع منسوبي المستشفى في إجراءها، والإستفادة من مراكز المحاكاة ومصادر المعلومات، إضافة إلى الدورات التدريبية وبرامج المنح الدراسية لدرجة الماجستير. كما يقدم المستشفى الدعم اللازم لخلق ارتباط وتوثيق أواصر التعاون بين جامعة نورة والمنشأت الطبية العالمية المتميزة ذات المكانة المتقدمة.

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