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سفير المملكة لدى جيبوتي يستقبل وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

سفير المملكة لدى جيبوتي يستقبل وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
http://almnatiq.net/?p=838544
المناطق_واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين، عبدالعزيز بن عبدالله المطر أمس بمطار ‫جيبوتي،‬ وفد مركز_الملك سلمان للإغاثة‬ والأعمال الإنسانية الذي وصل على متن طائرة إغاثية سيرت لمساعدة المتضررين جراء الأمطار التي اجتاحت جمهورية جيبوتي‬ مؤخراً.
وتضمنت المساعدات 100 طن من الاحتياجات الإنسانية الضرورية التي سيتم توزيعها على المناطق المتضررة في جيبوتي.

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