احدث الأخبار

شرطة مكة المكرمة تلقي القبض على 4 أشخاص اعتدوا على مقيم بالضرب
أبرز المواد
 لبنان يعيد حافلة تقل 30 راكبا على الحدود السورية للاشتباه بإصابة فتاة بـ”كورونا”
أبرز المواد
 الاحتلال يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.. والعدد يرتفع إلى 12 حالة
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق بوابة “ريف” الإلكترونية لدعم المزارعين بالمملكة
أبرز المواد
 الصحة: هذا ما عليك فعله إذا ظهرت عليك أعراض كورونا
أبرز المواد
 محافظ ضمد البراق يفتتح مبنى الدفاع المدني ويدشن معرض اليوم العالمي السلامة اولا
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى جيبوتي يستقبل وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
أبرز المواد
 وزير الإسكان يُكرم شركاء ورواد الأعمال في برنامج “الوساطة العقارية”
أبرز المواد
 مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة يطلب إعفاءه من مهامه
أبرز المواد
 الصحة تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران
أبرز المواد
 توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى قوى الأمن بالرياض وجامعة نورة
منطقة الرياض
 أمانة منطقة تبوك تدعو المواهب للمشاركة بمسابقة أجمل تصميم لسجادة الزهور في مهرجان الورد للعام الحالي
منطقة تبوك
شرطة مكة المكرمة تلقي القبض على 4 أشخاص اعتدوا على مقيم بالضرب

شرطة مكة المكرمة تلقي القبض على 4 أشخاص اعتدوا على مقيم بالضرب

أبرز المواد
لبنان يعيد حافلة تقل 30 راكبا على الحدود السورية للاشتباه بإصابة فتاة بـ”كورونا”

لبنان يعيد حافلة تقل 30 راكبا على الحدود السورية للاشتباه بإصابة فتاة بـ”كورونا”

أبرز المواد
الاحتلال يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.. والعدد يرتفع إلى 12 حالة

الاحتلال يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.. والعدد يرتفع إلى 12 حالة

أبرز المواد
“البيئة” تطلق بوابة “ريف” الإلكترونية لدعم المزارعين بالمملكة

“البيئة” تطلق بوابة “ريف” الإلكترونية لدعم المزارعين بالمملكة

أبرز المواد

الصحة: هذا ما عليك فعله إذا ظهرت عليك أعراض كورونا

الصحة: هذا ما عليك فعله إذا ظهرت عليك أعراض كورونا
http://almnatiq.net/?p=838550
المناطق_الرياض

وجهت وزارة الصحة،اليوم، مجموعة من النصائح للمواطنين و المقيمين في المملكة ، بشأن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي بدأ ينتشر في العالم منذ اكتشافه في مدينة ووهان الصينية.

وأوضحت الوزارة ما الذي يتوجب فعله في حال الشعور بأعراض المرض .

و قالت الوزارة في تغريدة ،على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ،اليوم، : ” البقاء في المنزل، ولبس الكمامة، والاتصال على 937 هو مايجب عليك فعله في حال ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده.

وقالت وزارة الصحة، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

وتطمئن الوزارة، الجميع بأن الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

وأهابت “الصحة” بالجميع التواصل مع مركز “تواصل الصحة 937” في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

روابط ذات صلة

شرطة مكة المكرمة تلقي القبض على 4 أشخاص اعتدوا على مقيم بالضرب

شرطة مكة المكرمة تلقي القبض على 4 أشخاص اعتدوا على مقيم بالضرب
لبنان يعيد حافلة تقل 30 راكبا على الحدود السورية للاشتباه بإصابة فتاة بـ”كورونا”

لبنان يعيد حافلة تقل 30 راكبا على الحدود السورية للاشتباه بإصابة فتاة بـ”كورونا”
الاحتلال يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.. والعدد يرتفع إلى 12 حالة

الاحتلال يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.. والعدد يرتفع إلى 12 حالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*