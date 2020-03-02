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محافظ ضمد البراق يفتتح مبنى الدفاع المدني ويدشن معرض اليوم العالمي السلامة اولا

محافظ ضمد البراق يفتتح مبنى الدفاع المدني ويدشن معرض اليوم العالمي السلامة اولا
http://almnatiq.net/?p=838551
المناطق_فضه عطيف

افتتح سعادة محافظ ضمد عبدالله خالد البراق صباح اليوم ، مبنى إدارة الدفاع المدني بمحافظة ضمد الجديد يصاحبه سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور عبدالله بن عايض الشهري وكذلك تم تدشين معرض توعوي ، تم في توزيع مطويات و نشرات وهدايا للحضور ، ويأتي هذا المعرض تزامنا مع بدأ الاحتفالات باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ( السلامة أولا) لهدف رفع الوعي حول السلامة و أهميتها بجميع اشكالها و تأثيرها الايجابي على كافة شرائح المجتمع.

وبدأ المعرض المقام بإدارة الدفاع المدني بضمد في استقبال أعدادٍ من الزوار من مدراء الدوائر الحكومية وعدد من طلاب مدارس المحافظة ، حيث اطلعوا على محتويات المعرض ، فيما قدّم منسوبوا الدفاع المدني شرحًا وافيًا لكل الحضور وأجابوا على استفساراتهم حول الأمن والسلامة.

فيما يضم المعرض لوحات وعروض ومطويات لنشر التوعية بين كافة أفراد المجتمع ، و تخلل الحفل كلمة لمدير ادارة الدفاع المدني بمحافظة ضمد رحب فيها بسعادة المحافظ ومدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد دكتور عبدالله الشهري والضيوف الكرام بهذه المناسبة وكذلك تم تطبيق بروفة حية لأعمال رجال الدفاع المدني التي تمثلت في محاكاه حاله حريق في مبنى و وجود حالات احتجاز انتهت بإخراج الحالات من دون اي اصابات حيث نالت استحسان الحضور و بنهاية الاحتفال تم تكريم الجهات الحكومية و الاهلية المشاركة

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