شرطة القصيم تضبط متهم قام بارتكاب 24 سرقة

المناطق_بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت بفضل الله تعالى عن القبض على متهمٍ – سعودي الجنسية – في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المركبات بتحطيم زجاجها والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقاتٍ مصرفية ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بارتكاب أربعٍ وعشرين جريمة ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ..