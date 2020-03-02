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شرطة القصيم تضبط متهم قام بارتكاب 24 سرقة

شرطة القصيم تضبط متهم قام بارتكاب 24 سرقة
http://almnatiq.net/?p=838560
المناطق_بريدة
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت بفضل الله تعالى عن القبض على متهمٍ – سعودي الجنسية – في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المركبات  بتحطيم زجاجها والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقاتٍ مصرفية ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بارتكاب أربعٍ وعشرين جريمة ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ..

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