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لبنان يعيد حافلة تقل 30 راكبا على الحدود السورية للاشتباه بإصابة فتاة بـ”كورونا”

لبنان يعيد حافلة تقل 30 راكبا على الحدود السورية للاشتباه بإصابة فتاة بـ”كورونا”

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لبنان يعيد حافلة تقل 30 راكبا على الحدود السورية للاشتباه بإصابة فتاة بـ”كورونا”

لبنان يعيد حافلة تقل 30 راكبا على الحدود السورية للاشتباه بإصابة فتاة بـ”كورونا”
http://almnatiq.net/?p=838565
المناطق_الرياض

أعلنت السلطات اللبنانية على معبر القاع الحدودي مع سوريا، إعادة حافلة تقل 30 راكباً إلى الداخل السوري للاشتباه بإصابة فتاة بأعراض فيروس “كورونا”، وفقا لما أوردته قناة سكاي نيوز في نبأ عاجل.

ونفت الأجهزة الصحية السورية أمس، ما تردد عن إصابتين بفيروس كورونا فى مستشفى المجتهد بالعاصمة دمشق، مؤكدة أنها ستعلن عن أى إصابة حال ظهورها، وقال مدير المستشفى سامر خضر : “وردت حالتان اشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا ، لكن بعد المتابعة والفحص تبين أن أحدهما مصاب بالإنتان التنفسي، والثانى بالسل”.

وأوضح أن الحالتين كانتا على اختلاط مع إيرانى مقيم فى سوريا وتمت متابعته من قبل فرقنا وهو ليس مصابا بكورونا ، مؤكدا أنه فى حال اكتشاف أى حالة مصابة بكورونا سيتم الاعلان عنها مباشرة.

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