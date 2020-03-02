“مدني الرياض” ينفذ عدداً من الزيارات التوعوية إلى المدارس والمرافق الحيوية

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نفذ فرع الدفاع المدني بمنطقة الرياض اليوم, عدداً من الزيارات التوعوية إلى المدارس والمرافق الحيوية, وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة الذي انطلقت فعالياته أمس, تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة.

وقدمت خلال زياراته عدداً من الرسائل التوعوية والإرشادات والهدايا للطلاب والطالبات, كما يستمر مدني الرياض بتنفيذ برنامج فعاليات اليوم العالمي في جميع مدن ومحافظات المنطقة خلال الخمسة أيام القادمة.