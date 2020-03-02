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زهير فطاني : سم النحل يقوي المناعة ويحتوي على 18 مادة علاجية

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زهير فطاني : سم النحل يقوي المناعة ويحتوي على 18 مادة علاجية

زهير فطاني : سم النحل يقوي المناعة ويحتوي على 18 مادة علاجية
http://almnatiq.net/?p=838574
المناطق-الباحة
كشف خبير في النحل الى ان ‏العسل الطبيعي مفيد لتقوية الجهاز المناعي في الجسم بإذن الله مع استخدام منتجات النحل مثل غذاء الملكات والعكبر أو البروبوليس وحبوب اللقاح وقال زهير فطاني خبير العلاج بسم النحل ومنتجات النحل ان سم النحل يعطي مناعة للجسم ويحتوي على ١٨ مادة علاجية من ضمنها مادة الميليتين التي تحفز الغدة الكظرية على إفراز مادة الكورتيزول الطبيعي الذي لا يسبب اثار جانبية مثل الكورتيزون الصناعي وهي تكون تقريبا من ٤٠ الي ٦٠ ٪؜ من سم النحل كذلك من مكوناتها الايبامين وهي مسئولة عن تحفيز الجهاز العصبي والدوبامين و مادة الأودولابين وهي مادة مسكنة للآلام ومضادة للالتهابات ومادة الهستامين وهي مسئولة عن توسعة الأوردة والشرايين وتعمل علي سيولة الدم وتمنع التجلطات وهي تشكل تقريبا من ١٠ الي ١٢٪؜ من سم النحل
إضافة الي بعض البروتينات والأنزيمات العلاجية واضاف فطاني الى ان العسل وجميع منتجات النحل تقي من الامراض المعدية ويعالجها باذن الله

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