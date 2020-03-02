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الجيش الأميركي: معاملنا البحثية تعمل لإنتاج لقاح يقي من كورونا

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الجيش الأميركي: معاملنا البحثية تعمل لإنتاج لقاح يقي من كورونا

الجيش الأميركي: معاملنا البحثية تعمل لإنتاج لقاح يقي من كورونا
http://almnatiq.net/?p=838577
المناطق_وكالات

أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أن أمريكا لديها الجاهزية الكاملة للتعامل مع فيروس كورونا، مؤكدًا أن معامل الجيش البحثية تعمل لإنتاج لقاح يقي من كورونا.

قال مسؤولون بقطاع الصحة في ولاية واشنطن الأمريكية في وقت متأخر من أمس الأحد إن مقيما بدار للرعاية توفي بفيروس كورونا في حين أعلن حاكم ولاية نيويورك عن رصد أول حالة إصابة داخل الولاية.

وتسبب الفيروس الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي في أضرار كبيرة بالأسواق العالمية مع انتشاره سريعا بأنحاء العالم. كما يتوقع ارتفاع عدد حالات الإصابة داخل الولايات المتحدة.

وأعلنت ولاية فلوريدا حالة طوارئ صحية في وقت متأخر أمس الأحد عقب رصد أول حالتي إصابة.

وحاول مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد تهدئة الذعر الذي تملك الأسواق من أن فيروس كورونا قد يسبب ركودا عالميا قائلين إن الناس بالغوا في رد فعلهم وان الأسهم سترتفع مجددا بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي بشكل أساسي.

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