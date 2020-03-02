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وزير الصحة: لدينا غرف عزل موزعة على جميع مناطق المملكة لمواجهة كورونا

وزير الصحة: لدينا غرف عزل موزعة على جميع مناطق المملكة لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=838585
المناطق_الرياض

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن الحالة المصابة بفيروس كورونا معزولة منذ أمس وتتلقى كامل الرعاية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل بأعلى درجات الوضوح والشفافية العالية بشأن كورونا.

وأضاف في تصريحات تلفزيوينة “كورونا Covid-19 وباء عالمي ولا توجد دولة بمعزل عنه، متابعا: “لدينا غرف عزل موزعة على جميع مناطق المملكة لمواجهة كورونا”.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لمواطن قادم من إيران عن طريق البحرين.

وقالت وزارة الصحة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

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