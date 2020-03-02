3744 طالبة يزورون معرض فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالشرقية

زار لليوم الثاني معرض اليوم العالمي للدفاع المدني الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية 3744 طالبة للمرحلتين الروضة والأبتدائية من 147 مدرسة بالمنطقة والذي يقام في مركز معارض الظهران الدولي “اكسبو”.

وتهدف استعدادات مديرية الدفاع المدني من خلال هذه الفعالية التي تستمر حتى يوم السبت المقبل إلى رفع مستوى الوعي بالسلامة لدى الزائر للمعرض ، والاستعداد لكل طارئ، عن طريق اتباع تعليمات السلامة والتدرب على كيفية إطفاء الحرائق، وتعلم الإسعافات الأولية.

و ركز معرض الدفاع المدني جهوده هذا اليوم للطالبات للتعريف بأعمال ومهام الدفاع المدني من إطفاء وإنقاذ وإخلاء، إلى جانب تسليط الضوء على السلامة العامة، وسبلها ووسائلها، وأنواع طفايات الحريق وطرق استخدامها وكيفية التعامل معها.

من جانبه قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني بأن زيارة الطالبالت تأتي ضمن جدول معد مسبقاً بالاتفاق مع ادارة التعليم ، مشيرا الى أن الدفاع المدني يحرص على تفعيل البرامج التوعوية والإرشادية والوقائية والتي تسهم في رفع مستوى الوعي الثقافي لكافة افراد المجتمع.

من جانبه أكد مدير إدارة التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان أن التعاون والتدريب والتثقيف مستمر بين إدارة التعليم وإدارة الدفاع المدني في المنطقة الشرقية في تدريب المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات كافة في السلامة.

جاء ذلك خلال مشاركة إدارة التعليم في المنطقة الشرقية في معرض اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “السلامة أولاً” والذي يقام في معارض الظهران الدولية اكسبو.

وأضاف الشلعان أن مشاركة التعليم في المعرض يأتي من أجل حرصها على سلامة الجميع وتكثيف التوعوية والتعرف على وسائل السلامة لكافة منسوبي التعليم.

موضحا أن هناك ترتيب مع الدفاع المدني بشأن زيارات الطلاب والطالبات للمعرض في مختلف المراحل الدارسية بشكل يومي من أجل الإطلاع والتثقيف والتدريب على وسائل السلامة بالإضافة إلى الأستماع للنصائح سواء في المدرسة أو المنزل أو أي مكان يتواجدون فيه.

منوهاً بأن هناك 4 خطط لفريضات الأخلاء تطبق في كافة مدارس المنطقة بنين وبنات للعام الدارسي الواحد بالتعاون وإشراف إدارة الأمن والسلامة وإدارات الدفاع المدني في الشرقية وأن الأمن والسلامة والمسيرة التعليمية هما وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نوجد بيئة تعليمية جاذبة لأبنائنا وبناتنا الطلبة في حال افتقارنا لتطبيقات وأدوات الأمن والسلامة داخل المبنى المدرسي باعتباره حجر الزاوية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومشجعة.

مشيرا إلى حرصهم على تنفيذ أكثر من خطة إخلاء لكل مدرسة خلال العام الدراسي بشكل مجدول حيث تقوم كل مدرسة بإدخال بيانات كل عملية إخلاء افتراضية يتم بعدها إصدار تقرير يبين كل الجوانب ويتخلله وضع فرص التحسين بما يحقق الأهداف المنشودة.

مبيناً أن الخطط تأتي من أجل تنفيذ خطط الإخلاء للمبنى المدرسي للوقوف على استعداد الطلاب لمواجهة الطوارئ.

وأشاد مدير تعليم المنطقة الشرقية بدور الدفاع المدني التوعوي في مدارس المنطقة ودورهم التثقيفي والمتمثل بإقامة محاضرات تطبيقية للطلبة يتم فيها تدريب الطلبة على استخدام طفايات الحريق والطريقة الصحيحة لاستخدامها، وتطبيق عملي لإطفاء الحرائق.