احدث الأخبار

القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة
أبرز المواد
 وزير الصحة: لدينا غرف عزل موزعة على جميع مناطق المملكة لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 3744 طالبة يزورون معرض فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالشرقية
أبرز المواد
 “جامعة أم القرى” تدشن حملة “قطرة من دمك حياة لغيرك”
أبرز المواد
 الجيش الأميركي: معاملنا البحثية تعمل لإنتاج لقاح يقي من كورونا
أبرز المواد
 أرقام صادمة عن تفشي «كورونا» في إيران.. 523 إصابة جديدة و66 وفاة
أبرز المواد
 “مدني الرياض” ينفذ عدداً من الزيارات التوعوية إلى المدارس والمرافق الحيوية
أبرز المواد
 شرطة القصيم تضبط متهم قام بارتكاب 24 سرقة
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة تلقي القبض على 4 أشخاص اعتدوا على مقيم بالضرب
أبرز المواد
 لبنان يعيد حافلة تقل 30 راكبا على الحدود السورية للاشتباه بإصابة فتاة بـ”كورونا”
أبرز المواد
 الاحتلال يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.. والعدد يرتفع إلى 12 حالة
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق بوابة “ريف” الإلكترونية لدعم المزارعين بالمملكة
أبرز المواد
القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة

القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة

أبرز المواد
وزير الصحة: لدينا غرف عزل موزعة على جميع مناطق المملكة لمواجهة كورونا

وزير الصحة: لدينا غرف عزل موزعة على جميع مناطق المملكة لمواجهة كورونا

أبرز المواد
3744 طالبة يزورون معرض فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالشرقية

3744 طالبة يزورون معرض فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالشرقية

أبرز المواد
“جامعة أم القرى” تدشن حملة “قطرة من دمك حياة لغيرك”

“جامعة أم القرى” تدشن حملة “قطرة من دمك حياة لغيرك”

أبرز المواد

القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة

القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة
http://almnatiq.net/?p=838589
المناطق_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة رحمه الله.
وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ وفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد ولشعب مملكة البحرين الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة رحمه الله.
وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنه سميع مجيب “.ش

روابط ذات صلة

وزير الصحة: لدينا غرف عزل موزعة على جميع مناطق المملكة لمواجهة كورونا

وزير الصحة: لدينا غرف عزل موزعة على جميع مناطق المملكة لمواجهة كورونا
3744 طالبة يزورون معرض فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالشرقية

3744 طالبة يزورون معرض فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالشرقية
“جامعة أم القرى” تدشن حملة “قطرة من دمك حياة لغيرك”

“جامعة أم القرى” تدشن حملة “قطرة من دمك حياة لغيرك”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*