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تسجيل 5 وفيات في ولاية واشنطن الأميركية جراء كورونا

تسجيل 5 وفيات في ولاية واشنطن الأميركية جراء كورونا
http://almnatiq.net/?p=838599
المناطق_وكالات

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، الاثنين، بتسجيل 5 حالات وفاة في ولاية واشنطن الأميركية جراء فيروس كورونا المستجد.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت، السبت، عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في العاصمة واشنطن.

ونقلت وكالة بولمبيرج عن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، قولها: نقوم باتخاذ خطوات سريعة للسيطرة على الفيروس الذي انتشر في 3 ولايات في غرب الولايات المتحدة الأمريكية”.

واستمرت خريطة انتشار فيروس كورونا اليوم في الاتساع لتشمل مناطق جديدة من العالم، وسط تسارع في التطورات المتعلقة بهذا الفيروس وتأكيد منظمة الصحة العالمية أنه لا يمكن إيقافه بشكل فوري وإنما يمكن فقط العمل على منع انتشاره.

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