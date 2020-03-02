أمير عسير يدشن جناح التعليم في ” عالمي” الدفاع المدني

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير جناح معرض التعليم في المنطقة المشارك ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” السلامة أولا ” ، وذلك بحضور مدير عام التعليم سعد الجوني ، وعدد من قيادات ومنسوبي التعليم ، وبمشاركة من طلاب وطالبات المنطقة ، فيما اطلع سموه على ما تضمنه المعرض من مشاركات تهدف لرفع التوعية وتعزيز الأمن والسلامة داخل المدارس ، وخطط التعليم في المنطقة في مجالات الأمن والسلامة .

وأوضح “الجوني” في كلمة له أن تعليم المنطقة يشارك في هذه الفعالية انطلاقا من دوره في تفعيل الأمن والسلامة والبيئات الآمنة داخل مدارس المنطقة ، وتوفير أقصى درجات السلامة لمنسوبي ومنسوبات التعليم في المدارس ، فضلا عن إبراز الجهود المبذولة في التدريب على خطط الإخلاء والتعامل مع الأزمات ، والتعاطي مع وسائل السلامة بشكل أمثل .

من جهته أوضح المشرف على إدارة الأمن والسلامة المدرسية أحمد عبدالمتعالي ، إلى أن المعرض يستمر على مدى خمسة أيام في مجمع “الراشد مول” ، ويحتوي على نماذج من مشاركات المدارس والمكاتب ، تتضمن لوحات ومنشورات ورسومات إرشادية وتوعوية ، ومجسمات عن الأمن والسلامة ، إضافة إلى تنظيم زيارات للطلاب والطالبات .