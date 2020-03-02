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أمير حائل يرعى مسابقة هاكثون جامعة حائل ويدعم الفائزين ب 70 ألف ريال

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أمير حائل يرعى مسابقة هاكثون جامعة حائل ويدعم الفائزين ب 70 ألف ريال

أمير حائل يرعى مسابقة هاكثون جامعة حائل ويدعم الفائزين ب 70 ألف ريال
http://almnatiq.net/?p=838605
المناطق_حائل
رعى سمو أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز اليوم حفل إعلان نتائج الفائزين في هاكثون البرمجة والأعمال “المسابقة البرمجية الوطنية بجامعة حائل” بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة وذلك في فندق الملينيىوم بحائل.
وأكد سمو أمير منطقة حائل أن أهم عناوين برنام التحول الوطني 2030 هو التحول الرقمي ودفع أبناء الوطن ليكونوا حاضرين للطلب المحلي وكذلك المنافسة الدولية، مبيناً سموه أنه تحقق في النسخة الثالثة الربط المهم بين المبرمجين ورجال الأعمال لتسويق أعمالهم والعمل عليها، موضحًا سموه أن عدد المشاركين تجاوز 1600 طالب متطلعًا أن يكون العدد أكبر في النسخ القادمة للمسابقة، متمنيًا أن تكون منصة دولية بالمستقبل.
وخلال التكريم أضاف سمو أمير منطقة حائل مكافآت أخرى بقيمة إجمالية بلغت 70 ألف ريال دعمًا منه للفائزين جاءت على النحو التالي : المركز الأول بفكرة تطبيق “مفقود” الطالبين عبدالمجيد الزهراني وعيد الشمري 25 ألف ريال إضافة على مبلغ الجائزة 8 آلاف ريال، وللمركز الثاني بفكرة “موقع متخصص بالطباعة الثلاثية الأبعاد” لروان السلطان وموضي العفنان 20 ألف ريال إضافة على مبلغ الجائزة 5 آلاف ريال، وللمركز الثالث بفكرة “منصة دعم إلكترونية لدعم الحالات المرضيّة المحتاجة للدعم المالي خارج المملكة” لميّ الجهني ونورة العنزي وجهينة الرشيدي بقيمة 25 ألف ريال إضافة على مبلغ الجائزة 3 آلاف ريال.
كما حصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على دعم من المستثمرين ثامر الفرشوطي، ومحمد الزامل، والمهندس هاني المحمد على دعم بقيمة 10 آلاف ريال لكل فريق ، وفي ختام الحفل تم تكريم المبرمجين من الطلاب والطالبات ورجال الأعمال المشاركين في دعم وتسويق مشاريع المسابقة الرقمية.

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