بلدية القطيف: تصدع جسر “الناصرة – تاروت” يقتصر على الديكور

أكدت بلدية محافظة القطيف عدم تأثر العناصر الإنشائية بالجسر الرابط بين حي الناصرة و جزيرة تاروت، مضيفة، أن التصدع الحاصل يقتصر على الجزء الديكوري في الجسر.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، بالإشارة الى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود تصدع بأحد أجزاء الجسر الرابط بين حي الناصرة و جزيرة تاروت، بأنه لا يشكل خطورة على متانته أو يشكل خطورة على مستخدمي الجسر، مؤكدا، أن التصدع الظاهر في مقطع الفيديو يقتصر على الجزء الديكوري، والذي يغطي الفاصل الإنشائي الموجود بين كمرتين متتاليتين في الاتجاه الطولي للجسر، مضيفا، أن التصدع الحاصل ليس عنصرا إنشائيا معرضا لأحمال الطريق الموجود أعلى الجسر.

وطمأن المهندس الحسيني المواطنين و مستخدمي الطريق بسلامة العناصر الإنشائية للطريق، لافتا الى عدم وجود أية خطورة من استخدام الجسر، مؤكدا، أن البلدية ستقوم بعمل اللازم حيال صيانة هذا الجزء الديكوري.

ودعا المواطنين في حال وجود ملاحظات التواصل مع البلدية مباشرة ليتم ايضاح كافة الملاحظات حيال الخدمات البلدية.