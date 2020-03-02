أمانة عسير تجمل أبها بأكثر من 94 ألف زهرة موسمية خلال أسبوع

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زرعت أمانة منطقة عسير 94,500 ألف زهرة موسمية، ورفعت مساحات الرقعة الخضراء إلى 58 ألف م2 في مدينة أبها خلال أسبوع، في سياق برنامجها لتحسين جودة الحياة والقضاء على التشوهات البصرية، وخلق مناخ صديق للبيئة تطبيقا لمبادرات جودة الحياة وفقا للرؤية السعودية وبرنامج التحول الوطني.

و كشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عن زراعة زهور موسمية متنوعة و 58 ألف م2 من التعشيب و تقليم نحو 330 شجرة و تهذيب اكثر من 34 ألف م2 من المسطحات إلى جانب صيانة شبكات الري بطول تجاوز 13,400 ألف م2 في مواقع متفرقة من أبها، شملت الحدائق و الساحات و الميادين .

وأكد أمين عسير ،بأن الهدف من جهود الأمانة يتمثل في خدمة المجتمع، وخلق مناخ ومواقع صديقة للبيئة ومضادة للتلوث في اطار خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية.