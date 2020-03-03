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الأرصاد: رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة

الأرصاد: رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة

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الأرصاد: رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة

الأرصاد: رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=838615
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة. وذكرت الهيئة أن هذه الحالة تشمل مناطق نجران والمنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من الرياض ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. وأضافت أن مكة المكرمة ستسجل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ35 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 4 درجات مئوية.

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