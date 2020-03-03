“سعود الطبية”: إجراء أكثر من 4 آلاف أشعة تداخلية خلال 2019

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الأشعة التداخلية عن أكثر من 4 آلاف إجراء تداخلي خلال العام الماضي، تشمل قسطرة الأوعية الدموية والإجراءات الجراحية الموجهة، بزيادة تقدر بـ 85% عن العام 2018م.

وأوضح رئيس قسم الأشعة التداخلية بالمدينة د.بدر الأحيدب، بأن القسم شهد العديد من المنجزات التطويرية الهادفة نحو رعاية صحية متكاملة للمرضى والمراجعين، والتي شملت فتح عيادة متخصصة للأشعة التداخلية والقسطرة، حيث تهتم بالمتابعة العلاجية السريرية لمرضى الأشعة التداخلية عامل مهم لنجاح إجراءات الأشعة التداخلية؛ وذلك بتقييم حالة المرضى قبل وبعد أي اجراء أشعة تداخلي أو جراحي موجه بالأشعة.

وأشار د.الأحيدب إلى أن القسم بدأ في تنفيذ عدة إجراءات أشعة تداخلية وقسطرة أوعية دموية جديدة، تتضمن سحب وإذابة الجلطات الرئوية باستخدام تقنيات الأشعة التداخلية والقسطرة الدموية، فتح وتوسعة انسداد أوردة الصدر المركزية باستخدام تقنية الأدوات الطرفية الحادة، علاج تضخم غدة البروستاتا الحميد باستخدام تقنيات قسطرة الأوعية الدموية، علاج انسداد الشريان الأبهر وشرايين الحوض باستخدام دعامة حديثة وهو الأول من نوعه على مستوى المملكة.

وأضاف د.الأحيدب: كما بدأنا في علاج نقص التروية الدموية للأمعاء وذلك بواسطة وضع دعامات شريانية عن طريق قسطرة الأوعية الدموية وبفتحة صغيرة بالجلد تحت التخدير الموضعي، بالإضافة إلى علاج دوالي الأطراف السفلية باستخدام الصمغ الطبي.

وختم د.الأحيدب تصريحه ، منوهًا بأنه تم فتح برنامج زمالة التخصص الدقيق في الأشعة التداخلية تحت إشراف واعتراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة التصوير الطبي بالمدينة شهدت إجراء أكثر 265 ألف تصوير طبي عبر الأجهزة السينية والصوتية، الطبقي المحوري، الرنين المغناطيسي، التصوير النووي، تصوير الثدي والتنظيري منخفضة الشعاع، تصوير وقسطرة الشرايين والأوردة بالصبغة .