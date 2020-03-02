انطلاق مؤتمر الهيئة الملكية بالجبيل للاستجابة لحالات الطوارئ





نيابة عن معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي وبحضور محافظ الجبيل الأستاذ عبدالله العسكر مساء أمس الأثنين أعمال مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق (2020) والذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

حيث أكد مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس سعيد الشهري أن هذا المؤتمر يهدف إلى رفع مستوى المعرفة لدى فرق الاستجابة لحالات الطوارئ في مواجهة التحديات وإدارة الحرائق والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في المنطقة.



وأضاف الشهري أن من هذا المنطلق حرصت الهيئة الملكية للجبيل وينبع على تنظيم هذا المؤتمر انطلاقاً من استراتيجيتها في إدارة الحالات الطارئة والازمات والتي تتمحور حول تقديم خدمات السلامة والوقاية من الحرائق والاستجابة لحماية المنشآت والمرافق الحيوية.



واضاف المهندس الشهري إن ما نشهده من تطور كبير وسريع في كافة المجالات مما يتطلب استراتيجية علمية وعملية لفرق الإطفاء والاستجابة، كل هذه المعطيات كانت وراء عقد هذا المؤتمر تحت شعار ( الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لإدارة الحرائق).



عقب ذلك ألقى المتحدث الرئيسي للمؤتمر مدير فرع الهيئة العليا للأمن الصناعي بالمنطقة الشرقية المقدم عادل العتيبي كلمة خلال الحفل قال فيها أننا في الجبيل الصناعية نعيش في أكبر مدينة للصناعات البترولية البتروكيماوية والصناعية في العالم مما يخلق نوعا مختلفا من التحديات والمخاطر التي يجب ان نتعايش معها للمحافظة علي مكتسباتنا ويزيد من حاجتنا لبناء القدرات الفاعلية للحد من الأثار السلبية لتلك المخاطر المختلفة.



وأضاف أن مفهوم إدارة الأزمات والاستجابة للكوارث من المفاهيم الأصلية في منظومة الأمن الصناعي وتطبقه جميع المنشآت الخاضعة لأشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي ومنظومة أمن المرافق الحيوية في المملكة التي تعمل بتنسيق عال وأداء محترف. وأضاف المقدم العتيبي إن الموضوعات وحلقات النقاش التي يتناولها هذا المؤتمر والهدفة إلى تطوير الموارد البشرية المدربة على إدارة الأحداث ومواجهتها، وتسخير العناصر المادية وتحديثها وتطويرها وفق المعايير المعتمدة وخلق بيئة من التناغم الفاعل مع مختلف المكونات…، يمثل أحد الأهداف الرئيسية للهيئة العليا لألمن الصناعي وضمن التعليمات الفنية الصادرة عنها.



تلا ذلك عرض لفيلم بهذه المناسبة يتحدث عن دور لجنة الجبيل للطوارئ (جماعة) والذين كان لهم دوراً بارزاً في نجاح ودعم هذا المؤتمر ، ثم تم تتويج الفائز بجائزة ( جماعة) وهي عبارة عن جائزة سنوية لأفضل فرضية وهمية لعام ٢٠١٩م المقدمة من لجنة الجبيل للطوارئ (جماعة)وهي شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو).