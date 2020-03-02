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جمعية الثقافة والفنون تشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

جمعية الثقافة والفنون تشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
http://almnatiq.net/?p=838622
المناطق_منى الريس
شاركت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني التي انطلقت , تحت شعار ” السلامة أولاً  “
ودشن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني جناح جمعية الثقافة والفنون خلال افتتاحه للمعرض المصاحب لفعاليات الدفاع المدني المقام بمجمع تبوك بارك التجاري بحضور مدير فرع جمعية
 الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي
 واطلع وكيل إمارة تبوك على محتويات الجناح وأركانه، واستمع إلى شرح مفصل عن الفعاليات التي اشتملت على العديد من الاعمال الفنية التي نفذها الخطاطون والخطاطات اضافة الى دروس الخط العربي التي تستمر حتى الخميس المقبل  بمشاركة المواهب والمهتمين بمجال الخط بإشراف لجنة الخط العربي بالجمعية.

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