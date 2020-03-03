“وقاية” ينصح المواطنين والمقيمين بتأجيل السفر إلى ألمانيا وفرنسا حاليا

المناطق - الرياض

أهاب المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ” وقاية saudi cdc ” بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة التريث حاليًا في السفر إلى ألمانيا وفرنسا لغير الحاجة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم نظراً لاستمرار تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في تلك الدول .

وكانت وزارة الصحة قد شدٌدت على أهمية التزام الجميع بالإرشادات والنصائح التوعوية التي تنشرها باستمرار على حساباتها في مواقع التواصل ، مؤكدةً متابعتها لجميع مستجدات فيروس كورونا الجديد واتخاذها العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس ، حيث تواصل الصحة تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا الجديد في منافذ الدخول للمملكة، وكذلك تعزيز جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع الحالات التنفسية المعدية.

كما تقوم بتطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية المشدّدة للتصدي لهذا الفيروس ، في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية حيث يتواجد فيها مراكز مراقبة صحية مزودة بأجهزة قياس الحرارة وكاميرات حرارية وتجهيزات طبية لتنفيذ الإجراءات الوقائية.

وأوضحت الصحة أنه فيما يتعلق بالوقاية من الفيروس فإن شأنه شأن الأمراض التنفسية الأخرى، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في المرفق، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر.

وأهابت الوزارة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس , مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.