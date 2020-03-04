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عادل إمام: عاوزني أموت ليه؟

عادل إمام: عاوزني أموت ليه؟
http://almnatiq.net/?p=838644
المناطق - الرياض

علق الفنان المصري، عادل إمام، على شائعات وفاته، التي تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف عن حالته الصحية نافيا الأخبار المتداولة.

وخلال تصريحات تليفزيونية، قال عادل إمام: “عادي جدا، برد عادي، عاوزني أموت ليه؟”.

وأضاف الفنان المصري “أنا في البيت وتحت اللحاف وبقرأ الجرائد، وبحل الكلمات المتقاطعة، دي عادة بقى”، معلنا في الوقت ذاته انتهاءه من تصوير مسلسله الرمضاني.

ووجه “الزعيم”، كما يلقب” حديثه للشعب المصري قائلا: “يا رب يبعد عنكم الأمراض وكل مكروه، يا رب يخلي قلوبكم سمحة وجميلة”.

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