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“مسام ” ينزع أكثر من 145 ألف لغم مضاد للأفراد والدبابات

“مسام ” ينزع أكثر من 145 ألف لغم مضاد للأفراد والدبابات
http://almnatiq.net/?p=838645
المناطق - الرياض

أبرز مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام”، بالمعرض المصاحب بمنتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني جهوده في نزع الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في الجمهورية اليمنية في مساع إنسانية لتجنيب المدنيين أخطار المتفجرات.
ويقدم “مسام” عرضا مرئيا للزوار عن جهوده باليمن وكيفية نزع الألغام غير المنفجرة، والتي راح ضحاياها آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء.
ويهدف مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” إلى تطهير مناطق آمنة للسماح بعبور المساعدات الإنسانية وإيصال الإمدادات الطبية لجميع الشعب اليمني، إضافةً إلى تطهير المدارس والحدائق والمرافق العامة والمناطق الحيوية، فضلاً عن استحداث آلية لتدريب وتأهيل الموظفين اليمنيين في المشروع على المهارات الأساسية في التعامل مع نزع الألغام.
وقد حقق مشروع “مسام” مند إنشائه في شهر 4 من عام 2018م أرقام قياسية حيث بلغت المساحة المطهرة من الألغام غير المنفجرة 8,578,909م2، وذلك بنزع أكثر من 145,000 لغم مضاد للأفراد ومضاد للدبابات، وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

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