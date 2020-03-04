“ساما”: نعمل مع القطاع المالي لوضع سياسات مناسبة للحد من تأثير “كورونا” اقتصاديا

“ساما”: نعمل مع القطاع المالي لوضع سياسات مناسبة للحد من تأثير “كورونا” اقتصاديا

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“ساما”: نعمل مع القطاع المالي لوضع سياسات مناسبة للحد من تأثير “كورونا” اقتصاديا

“ساما”: نعمل مع القطاع المالي لوضع سياسات مناسبة للحد من تأثير “كورونا” اقتصاديا
http://almnatiq.net/?p=838651
المناطق - الرياض

كشف أيمن السياري؛ نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن المؤسسة تعمل مع القطاع المالي على وضع السياسات المناسبة للحد من تأثير فيروس كورونا في الاقتصاد الوطني، مبينا أن المؤسسة لديها الأدوات اللازمة للتعامل مع التطورات.
وأوضح السياري وفقا لـ”الاقتصادية” أن المملكة تقيم وتتابع من كثب تطورات الفيروس الجديد مع جميع الجهات ذات العلاقة سواء داخل المملكة أو خارجها، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي في المملكة يتميز بمتانته المالية العالية.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة أمس ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده.

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