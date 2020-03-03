احدث الأخبار

أبل ستدفع 25 دولارا لمستخدمي هذه الهواتف
أبرز المواد
 سحب الجنسية السودانية من 13 ألف أجنبي والبقية تأتي!
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي: الوضع بإدلب وراء موجة الهجرة الجديدة من تركيا
أبرز المواد
 ميسي يواجه هجومًا لاذعًا بعد أداءه في الكلاسيكو
أبرز المواد
 لجنة منظمة التعاون الإسلامي بقيادة المملكة تبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة التطورات المتعلقة بأقلية الروهينجا
أبرز المواد
 7 طرق بسيطة أفضل من أقنعة الوجه المضادة لكورونا لتعزيز نظام المناعة
أبرز المواد
 العوامل الأساسية المسببة لتطور سرطان الثدي
أبرز المواد
 المعرض الفني المصاحب لمنتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني يحظى بإقبال جماهيري كبير
أبرز المواد
 “وقاية” ينصح المواطنين والمقيمين بتأجيل السفر إلى ألمانيا وفرنسا حاليا
أبرز المواد
 الصحة البحرينية: خروج 12 شخصا من الحجر الصحي بعد خلوهم من كورونا
دولي
 لأول مرة في 2020.. بيونغ يانغ تطلق مقذوفين “مجهولي الهوية”
أبرز المواد
 ليس ميسي ولا رونالدو ولا حتى صلاح.. من هو هداف أوروبا؟
أبرز المواد
أبل ستدفع 25 دولارا لمستخدمي هذه الهواتف

أبل ستدفع 25 دولارا لمستخدمي هذه الهواتف

أبرز المواد
سحب الجنسية السودانية من 13 ألف أجنبي والبقية تأتي!

سحب الجنسية السودانية من 13 ألف أجنبي والبقية تأتي!

أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي: الوضع بإدلب وراء موجة الهجرة الجديدة من تركيا

الاتحاد الأوروبي: الوضع بإدلب وراء موجة الهجرة الجديدة من تركيا

أبرز المواد
ميسي يواجه هجومًا لاذعًا بعد أداءه في الكلاسيكو

ميسي يواجه هجومًا لاذعًا بعد أداءه في الكلاسيكو

أبرز المواد

المعرض الفني المصاحب لمنتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني يحظى بإقبال جماهيري كبير

المعرض الفني المصاحب لمنتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني يحظى بإقبال جماهيري كبير
http://almnatiq.net/?p=838659
المناطق_واس

حظي المعرض الفني الإنساني والذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني بإقبال جماهيري كبير.
حيث قدم المعرض أكثر من 85 عملًا فنيًا موزعًا على 4 فئات هي الرسم، والتصوير الفوتوغرافي، والنحت، والفن الرقمي، قام بأعمالها كوكبة من الفنانين التشكيليين المعروفين من محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم لنقل الصورة الإنسانية التي شاهدوها خلال عملهم في أرض الميدان.
وذكر المشرفون على المعرض أن فكرة إقامة المعرض الفني جاءت لتوضيح أن العمل الإنساني ليس حكرًا على تقديم المعونات المالية والعينية، لكنه قد يأتي على شكل عمل فني ليكون رسالة تلامس المشاعر لدى المتلقي ووسيلة جذب لمن يعاني من مختلف القضايا الإنسانية التي خلّفتها الأزمات والكوارث، كما أن هذا المعرض يأتي كمبادرة اجتماعية يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم المواهب الفنية الوطنية.
واطّلع الزوار على تفاصيل الأعمال الفنية وكافة محتويات المعرض معبرين عن إعجابهم بما شاهدوه من عمل فني يترجم ويحاكي القضايا الإنسانية في العديد من الدول، كما أشادوا بالجهود المتميزة التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال إقامتهم هذا المعرض الذي يأتي لخدمة العمل الإنساني.

روابط ذات صلة

أبل ستدفع 25 دولارا لمستخدمي هذه الهواتف

أبل ستدفع 25 دولارا لمستخدمي هذه الهواتف
سحب الجنسية السودانية من 13 ألف أجنبي والبقية تأتي!

سحب الجنسية السودانية من 13 ألف أجنبي والبقية تأتي!
الاتحاد الأوروبي: الوضع بإدلب وراء موجة الهجرة الجديدة من تركيا

الاتحاد الأوروبي: الوضع بإدلب وراء موجة الهجرة الجديدة من تركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*