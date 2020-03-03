المعرض الفني المصاحب لمنتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني يحظى بإقبال جماهيري كبير

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حظي المعرض الفني الإنساني والذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني بإقبال جماهيري كبير.

حيث قدم المعرض أكثر من 85 عملًا فنيًا موزعًا على 4 فئات هي الرسم، والتصوير الفوتوغرافي، والنحت، والفن الرقمي، قام بأعمالها كوكبة من الفنانين التشكيليين المعروفين من محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم لنقل الصورة الإنسانية التي شاهدوها خلال عملهم في أرض الميدان.

وذكر المشرفون على المعرض أن فكرة إقامة المعرض الفني جاءت لتوضيح أن العمل الإنساني ليس حكرًا على تقديم المعونات المالية والعينية، لكنه قد يأتي على شكل عمل فني ليكون رسالة تلامس المشاعر لدى المتلقي ووسيلة جذب لمن يعاني من مختلف القضايا الإنسانية التي خلّفتها الأزمات والكوارث، كما أن هذا المعرض يأتي كمبادرة اجتماعية يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم المواهب الفنية الوطنية.

واطّلع الزوار على تفاصيل الأعمال الفنية وكافة محتويات المعرض معبرين عن إعجابهم بما شاهدوه من عمل فني يترجم ويحاكي القضايا الإنسانية في العديد من الدول، كما أشادوا بالجهود المتميزة التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال إقامتهم هذا المعرض الذي يأتي لخدمة العمل الإنساني.