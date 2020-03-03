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سحب الجنسية السودانية من 13 ألف أجنبي والبقية تأتي!

سحب الجنسية السودانية من 13 ألف أجنبي والبقية تأتي!
http://almnatiq.net/?p=838663
المناطق_متابعات

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارا يقضي بسحب نحو 13 ألف جنسية من أجانب، حصلوا عليها من قبل نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وأفادت صحيفة “السوداني” بأن قرار البرهان، جاء بتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة، حقوقي الطريفي إدريس دفع الله.

وأوضحت الصحيفة، أن القرار الصادر شمل مراجعة جميع جوازات السفر الممنوحة للأجانب من أصول غير سودانية، ما بين عامي 1989 – 2019، داخل وخارج البلاد.

كما يجري وفقا للقرار “الرجوع لملف الجنسية والرقم الوطني بالإدارة العامة للسجل المدني لأغراض التأكد من سلامتها”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن السلطات ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والفنية والإدارية لتنفيذ هذا القرار.

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