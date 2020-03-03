ميسي يواجه هجومًا لاذعًا بعد أداءه في الكلاسيكو

المناطق_متابعات

هاجم الحارس الأرجنتيني المُعتزل هوجو جاتي، ليونيل ميسي، منتقدًا ما قدمه خلال الكلاسيكو الذي انتهى بنتيجة 2-0 لصالح ريال مدريد. هاجم الحارس الأرجنتيني المُعتزل هوجو جاتي، ليونيل ميسي، منتقدًا ما قدمه خلال الكلاسيكو الذي انتهى بنتيجة 2-0 لصالح ريال مدريد

وأكد هوجو جاتي أن الأداء الذي قدمه ميسي أداء لاعب اعتزل مؤخرًا، قائلاً : ” ميسي يبدو كما لو كان لاعباً سابقاً ”