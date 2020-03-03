ميسي يواجه هجومًا لاذعًا بعد أداءه في الكلاسيكو

هاجم الحارس الأرجنتيني المُعتزل هوجو جاتي، ليونيل ميسي، منتقدًا ما قدمه خلال الكلاسيكو الذي انتهى بنتيجة 2-0 لصالح ريال مدريد. هاجم الحارس الأرجنتيني المُعتزل هوجو جاتي، ليونيل ميسي، منتقدًا ما قدمه خلال الكلاسيكو الذي انتهى بنتيجة 2-0 لصالح ريال مدريد
وأكد هوجو جاتي أن الأداء الذي قدمه ميسي أداء لاعب اعتزل مؤخرًا، قائلاً : ” ميسي يبدو كما لو كان لاعباً سابقاً ”
وأضاف: ” رغم ذلك ميسي هو أفضل لاعب في العالم مع رونالدو ”
وكان برشلونة قد خسر أمام غريمه ريال مدريد في إطار مباريات الدوري الإسباني بهدفين دون رد
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