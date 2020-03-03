كرمو_حمزه هاشتاق لتكريم حافظ بكى بعد خروجه من مسابقة قرآنية

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غرس حب القرآن في نفوس الأطفال في سن مبكرة تنمي حب القرآن الكريم في نفوسهم وتسهم في تنشئتهم تنشئة صالحة نافعة للدين والوطن.

ومن الأمثلة على حب القرآن وألفته تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لطفل يدعى حمزه ظهر يغالب دموعه ويمزجها بابتسامة الرضى، لأنه خرج من التصفيات النهائية، في المسابقة القرآنية سنابل المجد.

وأطلق رواد هذه المواقع هاشتاقاً بعنوان #كرمو_حمزه مطالبين بتكريمه تقديرا لحفظه القرآن كاملاً.