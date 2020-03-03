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#كرمو_حمزه هاشتاق لتكريم حافظ بكى بعد خروجه من مسابقة قرآنية

#كرمو_حمزه هاشتاق لتكريم حافظ بكى بعد خروجه من مسابقة قرآنية

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#كرمو_حمزه هاشتاق لتكريم حافظ بكى بعد خروجه من مسابقة قرآنية

#كرمو_حمزه هاشتاق لتكريم حافظ بكى بعد خروجه من مسابقة قرآنية
http://almnatiq.net/?p=838721
المناطق_الرياض

غرس حب القرآن في نفوس الأطفال في سن مبكرة تنمي حب القرآن الكريم في نفوسهم وتسهم في تنشئتهم تنشئة صالحة نافعة للدين والوطن.
ومن الأمثلة على حب القرآن وألفته تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لطفل يدعى حمزه ظهر يغالب دموعه ويمزجها بابتسامة الرضى، لأنه خرج من التصفيات النهائية، في المسابقة القرآنية سنابل المجد.
وأطلق رواد هذه المواقع هاشتاقاً بعنوان #كرمو_حمزه مطالبين بتكريمه تقديرا لحفظه القرآن كاملاً.

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