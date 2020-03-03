احدث الأخبار

دراسة: الأشخاص يصلون إلى قمة سعادتهم في سن الـ82 !!
أبرز المواد
 قطر.. إلغاء معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري بسبب فيروس كورونا
أبرز المواد
 سابك تخطط للمشاركة في مشروعي غاز لروسيا
أبرز المواد
 أمير ⁧‫حائل‬⁩ الأمير ⁧‫عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز‬⁩ يفتتح ⁧‫مستشفى شراف‬⁩ بسعة سريرية 125 يحتوى
منطقة حائل
 #كرمو_حمزه هاشتاق لتكريم حافظ بكى بعد خروجه من مسابقة قرآنية
أبرز المواد
 10 آلاف ريال غرامة تأخير التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 محاكمة المتهم باعتلاء المنبر والإساءة للنساء بمقولة «الحرة تموت»
أبرز المواد
 حساب المواطن: يمكن للمرأة المهجورة التسجيل والحصول على الدعم بشرط
أبرز المواد
 وزيرة صحة مصر تحت “المراقبة” بعد عودتها من بكين
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن برامج الخير التي تنفذها إدارة أوقاف صالح الراجحي بقيمة 111 مليون ريال
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل المسؤولين والمواطنين جلسته الأسبوعية
منطقة القصيم
 8تدابير في رئاسة الحرمين لمكافحة كورونا»
أبرز المواد
دراسة: الأشخاص يصلون إلى قمة سعادتهم في سن الـ82 !!

دراسة: الأشخاص يصلون إلى قمة سعادتهم في سن الـ82 !!

أبرز المواد
قطر.. إلغاء معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري بسبب فيروس كورونا

قطر.. إلغاء معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري بسبب فيروس كورونا

أبرز المواد
سابك تخطط للمشاركة في مشروعي غاز لروسيا

سابك تخطط للمشاركة في مشروعي غاز لروسيا

أبرز المواد
أمير ⁧‫حائل‬⁩ الأمير ⁧‫عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز‬⁩ يفتتح ⁧‫مستشفى شراف‬⁩ بسعة سريرية 125 يحتوى

أمير ⁧‫حائل‬⁩ الأمير ⁧‫عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز‬⁩ يفتتح ⁧‫مستشفى شراف‬⁩ بسعة سريرية 125 يحتوى

منطقة حائل

دراسة: الأشخاص يصلون إلى قمة سعادتهم في سن الـ82 !!

دراسة: الأشخاص يصلون إلى قمة سعادتهم في سن الـ82 !!
http://almnatiq.net/?p=838742
المناطق - الرياض

قال أحد كبار علماء الأعصاب إن الأشخاص يصلون إلى قمة سعادتهم في سن الـ82، مشيراً إلى أن هناك أجزاءً من المخ تتحسن مع تقدمنا في العمر.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أكد الدكتور دانييل ليفيتين، أستاذ علم الأعصاب بجامعة مكغيل في كندا، أنه وصل إلى هذه النتيجة خلال دراسة أجراها في جزء من كتابه الجديد: «العقل المتغير: دليل علماء الأعصاب إلى الشيخوخة جيداً».
وقال ليفيتين إنه أجرى الدراسة على أشخاص من 72 دولة ووجد أن ذروة السعادة تتحقق في عمر الـ82، حيث يكون الأشخاص «أكثر رضا وقدرة على حل المشكلات والتعامل مع تحديات الحياة».
وتابع قائلاً: «أعتقد أن هذه السن قد تزيد إلى 92 إذا تمكنا من مكافحة التمييز ضد كبار السن وتطوير التقنيات الطبية».
وأوضح ليفيتين أن دراسته أثبتت أيضاً أن هناك أجزاءً من المخ تتحسن مع تقدم العمر.
وقام عالم الأعصاب بالاتصال ببعض الشخصيات العامة في مجتمع كبار السن في جزء من دراسته؛ بمن فيهم الممثل والمخرج السينمائي الأميركي المخضرم كلينت إيستوود (89 عاماً)، والزعيم الروحي لبوذيي إقليم التيبت الدالاي لاما (84 عاماً).
وأشار ليفيتين إلى أن إيستوود أخبره بأنه «لا يسمح للرجل العجوز الموجود في داخله بالسيطرة عليه»، في حين نصحه الدالاي لاما بالنوم لمدة 9 ساعات يومياً.
وأظهرت الدراسة أيضاً أن المتدينين كانوا أكثر سعادة من غيرهم، مشيرة إلى أن التدين يجعل الأشخاص شاكرين وراضين دائماً.
وأكد ليفيتين أن هذه الدراسة تدحض الأساطير حول الشيخوخة بما في ذلك تسببها في الاكتئاب وفقدان الذاكرة والصعوبات الخاصة بتعلم المهارات الجديدة.

روابط ذات صلة

قطر.. إلغاء معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري بسبب فيروس كورونا

قطر.. إلغاء معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري بسبب فيروس كورونا
سابك تخطط للمشاركة في مشروعي غاز لروسيا

سابك تخطط للمشاركة في مشروعي غاز لروسيا
#كرمو_حمزه هاشتاق لتكريم حافظ بكى بعد خروجه من مسابقة قرآنية

#كرمو_حمزه هاشتاق لتكريم حافظ بكى بعد خروجه من مسابقة قرآنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*