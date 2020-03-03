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محافظ الخفجي يرأس اجتماع المجلس المحلي الثاني

محافظ الخفجي يرأس اجتماع المجلس المحلي الثاني
http://almnatiq.net/?p=838774
الخفجي - المناطق

رأس محافظ الخفجي رئيس المجلس المحلي للمحافظة محمد بن سلطان الهزاع اجتماع المجلس المحلي الثاني للعام الحالي، وذلك بمقر المحافظة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض محاضر اللجان بالمجلس ومناقشتها، كما استعرض المجلس محاور الاجتماع التي ناقشت الخدمات الصحية، وخدمات المياه والصرف الصحي، ومشروعات الطرق وخدماتها، إضافة إلى توصيات لجان المجلس.
وشدد الهزاع في ختام الاجتماع على أعضاء المجلس ببذل قصارى جهدهم لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة.

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