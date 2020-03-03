محافظ حفر الباطن يناقش احتياجات منفذ الرقعي الجديد

حفر الباطن - المناطق

عقد صاحب السمو الامير منصور بن محمد محافظ حفرالباطن اجتماعاً صباح اليوم في مقر مركز الرقعي الحددوي مع الجهات الحكومية بالمركز وذلك لمناقشة احتياجات المنفذ الجديد وكذلك عدد من طلبات ادارة الجمارك.

ونوه سموه على الدور التي تقوم به الجهات الحكومية بالمنفذ سواً خدمية او أمنية متمنياً لهم المزيد من العطاء والتوفيق