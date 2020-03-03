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انطلاق أعمال ندوة ترسيخ القيم في المجتمع السعودي بجامعة الجوف

انطلاق أعمال ندوة ترسيخ القيم في المجتمع السعودي بجامعة الجوف
http://almnatiq.net/?p=838778
المناطق - الجوف

برعاية مدير جامعة الجوف المكلف أ. د/ بدر الزارع، انطلقت أعمال ندوة حول ” ترسيخ القيم في المجتمع السعودي رؤية شرعية ونظامية” المنعقدة في كلية العلوم والآداب بمحافظة القريات بمشاركة مجموعة من المختصين من داخل الجامعة وخارجها.

وقدّم الدكتور الزارع كلمة رفع خلالها الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين على دعمهم المتواصل للجامعة في مسيرتها الوطنية الطموحة، كما قدّم شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة ولسمو نائبه ومعالي وزير التعليم على ما تحظى به الجامعة من توجيهات بنّاءة ودعم ومتابعة مستمرة لجميع أنشطتها وبرامجها المتنوعة، مؤكداً أن هذه الندوة تأتي مساهمةً من الجامعة في خدمة الوطن الغالي وقيادته الحكيمة، في موضوع عصري وهام يتماشى مع اهتمام وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهم الله، الذين يواصلون مسيرة الوطن كما بدأت منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه.

وأضاف: “إن جامعة الجوف وهي تنظم هذه الندوة تدرك تماماً أهمية دورها الريادي علمياً وثقافياً واجتماعياً، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030، في برامج مستمرة تسعى إلى محاربة الفكر المتطرف وإشاعة التسامح والتعايش والانفتاح على كل الثقافات وفق تعاليم الدين الوسطي الذي تنتهجه بلادنا وتبذل لأجله جهوداً عالمية من خلال حوار الأديان وتقديم المبادرات الفاعلة والتجارب الفريدة في محاربة التطرف، حتى أصبحت المملكة العربية السعودية أنموذجاً عالمياً يحتذى وتستفيد منها الدول الكبرى”.

وأعرب د. الزارع، عن شكره لجميع الباحثين من داخل الجامعة وخارجها وأعضاء اللجنة المنظمة، متطلعاً أن تحقق الندوة رؤيتها وأهدافها التي عقدت من أجلها وبما يعود بالفائدة على الوطن.

من جانبه، قدّم عميد كلية العلوم والآداب بالقريات د. مشعل العنزي كلمة أكد خلالها سعي الكلية للقيام بدورها في ترسيخ القيم، من خلال هذه اللقاءات العليمة التي تتلاقح فيها الأفكار وتعمل على تحقيق القيم التي تحيا الأمة بحياتها وتموت بموتها، مؤكداً أن هذه الندوة تهدف للخروج برؤية استراتيجية تسهم في ترسيخ القيم وتعزيزها لدى المجتمع السعودي في عصر تعصف فيه رياح العولمة من كل جانب محاولة فرض هيمنة النموذج الأمثل ثقافياً وأخلاقياً على كافة المجتمعات.

وأعرب د. العنزي، عن أمله في تحقق الندوة أهدافها المرجوة في ترسيخ القيم الإسلامية والوطنية بين أبناء المجتمع السعودي وتداول الكلمة المعطاءة التي لا تنفصل عن خدمة الوطن ومعالجة قضاياه.

كما ألقى عضو مجلس الشورى د. فايز الشهري كلمة المشاركين، أعرب خلالها عن شكره وامتنانه للجامعة على دعوته للمشاركة في هذه التظاهرة العلمية المميزة، مبيناً أن إقامة هذه الندوة يؤكد حرص الجامعة على تعزيز دور البحث العلمي في تشخيص الظواهر العصرية، داعياً إلى استثمار مخرجات الندوة في كل ما من شأنه إثراء البحث العلمي وترسيخ الثوابت الدينية والوطنية بما يليق بمقام وطننا الطموح.

وأكد د. الشهري، أن الحوار بين المشاركين في الندوة سيكون له دور كبير في وضع التوصيات التي تسهم في تعزيز دور المؤسسات في تنمية القيم وتساعد على توظيف تقنيات الإعلام في ترسيخ مرتكزاتها، معرباً عن أمله في أن يخرج المشاركون بتوصيات هامة ورؤية استراتيجية من شأنها المساهمة في دعم جهود ترسيخ القيم السامية.

وفي ختام حفل افتتاح الندوة، كرم مدير الجامعة المكلف، المتحدثين والمشاركين في الندوة.

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