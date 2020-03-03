نائب أمير الشرقية يرعى النسخة الثانية من معرض التطبيقات الالكترونية

الدمام - عبدالله السعيدي

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية خلال الفترة (24-26 مارس 2020) معرض التطبيقات الإلكترونية الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ذلك بالمقر الرئيس للغرفة بالدمام.

ذكر ذلك رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، الذي أوضح بأن المعرض يهدف إيجاد بيئة محفزة لروّاد الاعمال في مجال التطبيقات الالكترونية، من خلال إتاحة الفرصة لأصحاب هذه التطبيقات ومصمميها ومبرمجـييها لعرض أعمالهم أمام الجمهور، وتحديدا إلى أصحاب المؤسسات الراغبة في تطوير وتوسعة أعمالها، وتحقيق الانتشار من خلال النشاط أو التجارة الالكترونية

واضاف الخالدي أنه وبناء على ذلك فالمعرض يستهدف بالدرجة الأساس روّاد ورائدات الأعمال، وأصحاب ومبرمجي التطبيقات الإلكترونية، بل وعموم المهتمين بالتجارة الإلكترونية، إذ تسعى الغرفة لاستقطاب 50 تطبيقا الكترونيا مميزا إذ تم تخصيص جوائز مالية لأفضل عشرة من التطبيقات التي سوف تشارك في المعرض يتم اختيارها وفق معايير معينة، من قبل لجنة متخصصة في التطبيقات الالكترونية”.

ونوه إلى أن نجاح النسخة الأولى من المعرض التي نظمتها الغرفة للعام 2018، كان حافزا لمواصلة تنظيم المعرض للسنة الثانية على التوالي، وقد شهدنا زيادة ملحوظة في عدد طلبات المشاركة، نتوقع أن تكون أكثر من العام الماضي، ونأمل تحقيق النجاح لهذا المعرض نظيرا لما احتواه من أفكار ومبادرات تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وتسهم في رفع الأداء للسوق المحلي وتقديم الجديد في المجال الإلكتروني.. لافتا إلى أن الرعاية الرسمية من لدن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية سوف يكون داعما للمعرض لتحقيق النجاح المطلوب.

وقال الخالدي بان التطور الالكتروني في العالم ومسايرة هذا التطور أحدث تغيرات في السوق المحلي، الذي يشهد تغيرات متتابعة حسب المعطيات الجديدة واهتمامات الناس، مؤكدا بان جميع السلوكيات أجبرت على التغيير وقد لاحظنا ان شركات كبرى أصبحت تساير هذا التوجه وتقدم خدماتها ومنتجاتها عبر التطبيقات الالكترونية.

وذكر بأن المشاركة في المعرض مشروطة بأن يكون المتقدم سعودي أو خليجي الجنسية، حاصلا على شهادة ثانوية عامة كحد أدنى، وان يكون التطبيق ذا إسم واضح، ويعمل باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يكون فعّالا يعمل على جميع الأنظمة الإلكترونية المعروفة وهي:Android-Apple store -website) ) كما يتيح خيارات الدفع في التطبيق، مع توفير خدمة العملاء من خلال الدردشة الفورية ومركز الاتصال،