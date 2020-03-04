ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 188

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ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 188

ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 188
http://almnatiq.net/?p=838798
المناطق - الرياض

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 188 اليوم .
وقال معهد روبرت كوخ الألماني في بيان له إن 13 من بين ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية أعلنت عن حالات إصابة بالفيروس المستجد فيها لكن معظم المصابين في ولاية نورد راين فستفاليا الغربية.
ولم تعلن ألمانيا أي وفاة بالفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي وينتشر بسرعة على مستوى العالم.

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