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الأكاديمية الوطنية للطاقة تفتح باب القبول لخريجي الثانوية العلمي

الأكاديمية الوطنية للطاقة تفتح باب القبول لخريجي الثانوية العلمي

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الأكاديمية الوطنية للطاقة تفتح باب القبول لخريجي الثانوية العلمي

الأكاديمية الوطنية للطاقة تفتح باب القبول لخريجي الثانوية العلمي
http://almnatiq.net/?p=838801
الرياض - محمد الحسن

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشراكة استراتيجية مع قطاع الأعمال عن فتح باب التقديم لخريجي الثانوية العامة (القسم العلمي) في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في الأكاديمية الوطنية للطاقة ويستمر حتى نهاية شهر مارس الجاري.
وتتميز الأكاديمية ببرامج تدريبية عالية الجودة مدتها من سنتين إلى ثلاث سنوات بالإضافة إلى فترة التطبيق العملي ،وتعمل على تشغيلها كلية ولاية بسمارك الأمريكية الرائدة عالمياً في مجال الطاقة، ويتم التدريب على أجود المعدات المحاكية للواقع، إضافة إلى منح المتدرب مكافأة شهرية 3000 ريال أثناء فترة التدريب ، وجائزة شهرية للمتدرب المثالي.
وتقدم الأكاديمية تخصصات نوعية في ستة برامج تدريبية تواكب احتياجات قطاع الطاقة تمنح من خلالها درجة دبلوم تشمل فني أجهزة وتحكم، ودبلوم فني شبكات ذكية، ودبلوم فني صيانة كهربائية، ودبلوم فني طاقة متجددة، ودبلوم فني نظم حماية وتحكم، ودبلوم مشغل شبكات نقل وتوزيع.
يذكر أن الأكاديمية الوطنية للطاقة تأسست في 2015م وفقا لمتطلبات قطاع الطاقة وصناعتها الوطنية ولتواكب رؤية المملكة 2030 في مجال الطاقة بأنواعها بشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وأرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة مرافق وشركة سيمنز وشركة جنرال الكتريك وشركة شنايدر بالإضافة إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كشريك أكاديمي وبدعم مالي من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

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