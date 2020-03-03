النيابة العامة : لا تكن شريكاً في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسة بالنظام العام

المناطق - متابعات

دعت النيابة العامة إلى استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، باعتباره مطلبًا وطنيًا يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي.

وقالت النيابة العامة، عبر “تويتر” اليوم: استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي مطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي ، فلا تكن شريكاً في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي من شأنها تصعيد مستوى الهلع لدى المجتمع ، نأياً بالنفس عن المُساءلة الجزائية.