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النيابة العامة : لا تكن شريكاً في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسة بالنظام العام

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النيابة العامة : لا تكن شريكاً في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسة بالنظام العام

النيابة العامة : لا تكن شريكاً في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسة بالنظام العام
http://almnatiq.net/?p=838817
المناطق - متابعات

دعت النيابة العامة إلى استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، باعتباره مطلبًا وطنيًا يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي.

وقالت النيابة العامة، عبر “تويتر” اليوم: استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي مطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي ، فلا تكن شريكاً في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي من شأنها تصعيد مستوى الهلع لدى المجتمع ، نأياً بالنفس عن المُساءلة الجزائية.

 

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