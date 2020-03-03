احدث الأخبار

“البيئة” تعلن عن توفر 170 وظيفة بنظام التعاقد للسعوديين رجالًا ونساءً
أبرز المواد
 النيابة العامة تستكمل منظومة رقمنة وأتمتة أعمالها (نيابة بلاورق) للتحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7556.52 نقطة
أبرز المواد
 مصدر مسؤول بالداخلية : اتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ الحدودية تجاه الأشخاص الذين زاروا دولاً موبوءة بكورونا الجديد
أبرز المواد
 النيابة العامة : لا تكن شريكاً في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسة بالنظام العام
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يشيد بالجهود التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية و هيئة الطيران المدني والجهات الحكومية الأخرى للتصدي لفيروس كورونا
أبرز المواد
 ثمانينية في جدة تتوج بلقب أكبر حافظات القرآن الكريم
منطقة مكة المكرمة
 الأكاديمية الوطنية للطاقة تفتح باب القبول لخريجي الثانوية العلمي
منطقة الرياض
 كورونا يتفشى في برلمان إيران.. إصابة 23 نائباً
أبرز المواد
 امير الباحة يعلن عن قرب ترسية دراسة الخطة الإستراتيجية لمنطقة الباحة
منطقة الباحة
 نائب أمير الشرقية يرعى النسخة الثانية من معرض التطبيقات الالكترونية
المنطقة الشرقية
“البيئة” تعلن عن توفر 170 وظيفة بنظام التعاقد للسعوديين رجالًا ونساءً

“البيئة” تعلن عن توفر 170 وظيفة بنظام التعاقد للسعوديين رجالًا ونساءً

أبرز المواد
النيابة العامة تستكمل منظومة رقمنة وأتمتة أعمالها (نيابة بلاورق) للتحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030

النيابة العامة تستكمل منظومة رقمنة وأتمتة أعمالها (نيابة بلاورق) للتحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7556.52 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7556.52 نقطة

أبرز المواد
مصدر مسؤول بالداخلية : اتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ الحدودية تجاه الأشخاص الذين زاروا دولاً موبوءة بكورونا الجديد

مصدر مسؤول بالداخلية : اتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ الحدودية تجاه الأشخاص الذين زاروا دولاً موبوءة بكورونا الجديد

أبرز المواد

“البيئة” تعلن عن توفر 170 وظيفة بنظام التعاقد للسعوديين رجالًا ونساءً

“البيئة” تعلن عن توفر 170 وظيفة بنظام التعاقد للسعوديين رجالًا ونساءً
http://almnatiq.net/?p=838831
المناطق - واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر (170) وظيفة شاغرة للسعوديين للرجال والنساء للعمل في ديوان الوزارة ومناطق المملكة، وذلك لشغلها بنظام التعاقد على وظائف رسمية.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاعرة تشمل وظائف إدارية وفنية وهندسية وسيتم التقديم عليها بداية من تاريخ 15 /7/ 1441هـ الموافق 10 /3/ 2020م لمدة (10) أيام على موقع الوزارة على الإنترنت.
وكشفت الوزارة عن الشروط والضوابط الواجب توفرها لشغل هذه الوظائف, مبينة أنه يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحسن السيرة السلوك، وألا يكون محكومًا عليه بحدٍّ شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصولًا من الخدمة بالدولة، وتتوفر لديه معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة, وكذلك اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين، مضيفة أن الأولوية لمن يُجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.
وأشارت الوزارة إلى أنه ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح, موضحة أن الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.
ودعت الوزارة الراغبين من المواطنين والمواطنات ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات إلى التقدم على الوظائف المشار إليها، عبر الرابط التالي https://2u.pw/uPZxw، منوهة بأنها ستقوم بإعلان المرشحين عبر موقعها الإلكتروني، لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

روابط ذات صلة

النيابة العامة تستكمل منظومة رقمنة وأتمتة أعمالها (نيابة بلاورق) للتحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030

النيابة العامة تستكمل منظومة رقمنة وأتمتة أعمالها (نيابة بلاورق) للتحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7556.52 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7556.52 نقطة
مصدر مسؤول بالداخلية : اتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ الحدودية تجاه الأشخاص الذين زاروا دولاً موبوءة بكورونا الجديد

مصدر مسؤول بالداخلية : اتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ الحدودية تجاه الأشخاص الذين زاروا دولاً موبوءة بكورونا الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*