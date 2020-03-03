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“الزكاة والدخل” تدعو المختصين والأطراف المعنية إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم على مسودة نظام جباية الزكاة

“الزكاة والدخل” تدعو المختصين والأطراف المعنية إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم على مسودة نظام جباية الزكاة
http://almnatiq.net/?p=838837
المناطق - واس

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل عموم المختصين والأطراف المعنيين أصحاب العلاقة إلى الاطلاع وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على مسودة نظام جباية الزكاة، عبر موقع الهيئة الإلكتروني Gazt.gov.sa، وقد حددت الثلاثاء 7 / 8 / 1441هـ الموافق 31 / 3 / 2020م آخر موعد لاستقبال الملاحظات.
ويهدف مشروع نظام جباية الزكاة إلى تحسين آليات جباية الزكاة، ورفع كفاءة إجراءاتها، ومواكبة لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تشهدها المملكة، ورغبة في تحقيق أعلى درجات الالتزام من قِبل المكلفين، وفقًا لأفضل الممارسات المهنية.
ويأتي النظام امتداداً لاختصاص الهيئة المنصوص عليه في المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (465)، وتاريخ 20 / 7 / 1438هـ الذي نص على “القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية”.
وللاطلاع على مسودة النظام يمكن زيارة موقع الهيئة عبر الرابط التالي : https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/UnderConsultations/Pages/Rule_001.aspx

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