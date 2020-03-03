الجهات الأمنية والعسكرية بتبوك تثري معرض الدفاع المدني بالمنطقة بجملة من الفعاليات

المناطق - تبوك

أبدى زوار أجنحة القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في معرض الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الذي يأتي تحت عنوان ” السلامة أولاً ” إعجابهم الكبير بما احتوته من عروض تعكس درجة اهتمام تلك القطاعات في توظيف التقنيات والتجهيزات المتطورة لمساندة رجال الأمن وحماة الوطن في تنفيذ مهامهم كافة للمحافظة على أمن المجتمع وسلامته.

وبدأ واضحاً لزوار أجنحة الجهات الأمنية والعسكرية حضور الجوانب التوعوية والتثقيفية للمحافظة على الأرواح والممتلكات، والمتمثّلة بالخدمات الأمنية الميدانية والإدارية والفنية، حيث يعرض جناح قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي أحدث ما توصلت إليه قواتنا الجوية من آليات، وخاصة فيما يتعلق بالنقل الجوي الإغاثي الذي يتوسط الجناح نموذج منه لطائرة السرب الخامس والعشرون التي شاركت في عمليات إغاثية عديده، ومن أهمها إنقاذ ركاب عبارة السلام 98 ، فيما يستعرض جناح شرطة تبوك ممثلاً بإدارة الأدلة الجنائية أحدث التقنيات التي وصلت إليها الإدارة التي تُعد إحدى الركائز المهمة لمواجهة الجريمة وخدمة العدالة، بفضل ما تحويه من أقسام تخصصية وكشف الجريمة واستقرائها.

ويبرز جناح مديرية السجون بمنطقة تبوك طبيعة البرامج الاصلاحية والنوعية في المديرية العامة للسجون بنشاطها التوعوي والتثقيفي الذي يقوم افراد سجون تبوك بشرحها للزوار والاجابة على جميع اسئلتهم واستفساراتهم الخاصة بتلك البرامج وأهدافها، وإلى جانب جناح سجون تبوك، يقف عدد من منسوبي ومنسوبات حرس الحدود لإطلاع الجمهور على تقنيات أمنية مختلفة لحماية حدود المملكة، وتقنيات وتجهيزات أخرى تمثل أهمية بالغة في أعمال البحث والإنقاذ, ومن التقنيات الإغاثية التي قدمنها منسوبات حرس الحدود : تعريف الجمهور على الطرق الصحيحة التي يجب إتباعها في حالات إنقاذ الغرقى ومن أهمها أساليب الإسعافات الأولية الدقيقة وآلية التواصل مع مركز العمليات الخاص بحرس الحدود، وإلى جانب ذلك يوفر جناح المديرية العامة لمكافحة المخدرات فرصة لتعريف الزوار ببعض المخاطر المترتبة على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، وطرق كشف التعاطي والإبلاغ عن المروجين وإنقاذ المتعاطين.

وتعمل إدارة مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية للتشغيل والصيانة بتبوك على تعريف الزوار من خلال جناحها الخاص بأهم الإجراءات التي تتخذها لحماية الأرواح، إضافة إلى أساليب التثقيفية والتوعوية التي تعتمدها لتوعية ساكني المدينة والمستفيدين من خدماتها.

وفي خضم هذه الخدمات يجد الزائر نفسه أمام جناح الإدارة العامة للمرور الذي يختم بتوعية الزوار من المواطنين والمقيمين بأهمية الإلتزام بالسلامة المرورية ونشر الوعي المروري والتنبيه على الاهتمام بالقواعد المرورية من أجل الحد من الحوادث المرورية على الطرقات العامة.