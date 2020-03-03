الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلع على تجربة مركز الأطفال ذوي الإعاقة بجازان خلال عام

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم ، مدير مركز الأطفال ذوي الإعاقة بمنطقة جازان علي بن محمد معتبي ، وعدد من منسوبي ومنسوبات المركز يرافقهم عدد من الأطفال الذين تمكنوا من المشي خلال فترة علاجهم بالمركز وحققوا نتائج تأهيلية خلال العام الماضي .

ونوه سمو نائب أمير المنطقة في مستهل اللقاء بما تحضى به هذه الفئة الغالية من رعاية واهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – والسعى لكل ما يسهم في دمجهم في المجتمع.

وأكد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسموه شخصيا , لكل ما يهم هذه الفئة الغالية من أبناء منطقة جازان , مثمناً المتابعة والعمل المتواصل من صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة جمعية الاطفال المعوقين لتقديم كل ما يخدم المعاقين بمنطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز.

واطلع سمو نائب أمير المنطقة ، على تجربة علاج الاطفال الذين استطاعوا تجاوز الإعاقة والسير بخطى تعتبر هي الأولى لهم في حياتهم بعد فترة علاج مكثفة من قبل المختصين في التأهيل الطبي والتعليمي والنفسي في مركز ذوي الإعاقة بجـــازان ، مشيدًا سموه بما يمتلكه المركز من كوادر بشرية ومختصة وتجهيزات متطورة أسهمت في مساعدة الاطفال ذوي الإعاقة لتحدي إعاقاتهم والمشي وإعادة تأهيلهم الى حياتهم الطبيعية -بفضل الله-.

من جانبه عبر مدير مركز الأطفال ذوي الإعاقة بجازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير منطقة جازان وما استمع له وزملائه منسوبي المركز من توجيهات , والدعم والتشجيع المتواصل لكافة مناشط المركز, سائلا الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لتقديم أفضل الخدمات للأطفال من ذوي الإعاقة وبما يعود عليهم وعلى أسرهم ومجتمعهم بالنفع والفائدة.