نائب أمير جازان يتسلم تقرير إنجازات مكافحة المخدرات بالمنطقه

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد سعد بن محمد بن جليغم .

وفي بداية اللقاء تسلم سمو نائب أمير المنطقة تقرير إنجازات مديرية مكافحةالمخدرات بالمنطقة خلال العام الماضي .

واستمع سموه لشرح مفصل عما تضمنه التقرير والجهود التي قامت بها مديرية مكافحة المخدرات وفروعها بالمنطقة والنتائج التي تم تحقيقها للعام المنصرم 1440هـ في مجال مكافحة المخدرات وما تضمنه التقرير الإحصائي من إنجازات ونجاحات متميزة حققها منسوبي مكافحة المخدرات.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بجهود منسوبي مكافحة المخدرات والتضحيات التي يقدمونها في دحر المهربين والمروجين لهذه السموم والآفات وما تحقق من إنجازات في الحفاظ على شباب ومكتسبات الوطن ماهو الا دليل على العطاء والجهد المبذول في الميدان

وشدد سموه على أهمية الدور المناط بجميع الجهات الأمنية بالمنطقة والمواطنين وضرورة تكاتف وتضافر الجهود في الإبلاغ والقبض على مروجي تلك السموم لشبابنا ونوه بدعم ولاة الأمر لهذا القطاع الحيوي لاداء الدور المهام والمسئوليات المناط به.

وعبر مدير مكافحة المخدرات بمنطقة جازان العميد سعد بن جليغم عن شكره وتقديره لسموه على دعمه المتواصل لمنسوبي مكافحة المخدرات بجازان وتوجيهاته للتصدي لكل من يحاول إدخال أو تهريب المخدرات للمنطقة أو المملكة عبر حدودها وثمن الثناء من سموه بانه حافز لبذل المزيد لخدمة هذا الوطن ومواطنيه في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين .

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.