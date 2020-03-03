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العميد القرني يفتتح المعرض التوعوي لأضرار المخدرات بفرع الإمداد والتموين بمنطقه مكه المكرمه بالامن العام

العميد القرني يفتتح المعرض التوعوي لأضرار المخدرات بفرع الإمداد والتموين بمنطقه مكه المكرمه بالامن العام

منطقة مكة المكرمة
نائب أمير جازان يتسلم تقرير إنجازات مكافحة المخدرات بالمنطقه

نائب أمير جازان يتسلم تقرير إنجازات مكافحة المخدرات بالمنطقه

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الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلع على تجربة مركز الأطفال ذوي الإعاقة بجازان خلال عام

الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلع على تجربة مركز الأطفال ذوي الإعاقة بجازان خلال عام

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الجهات الأمنية والعسكرية بتبوك تثري معرض الدفاع المدني بالمنطقة بجملة من الفعاليات

الجهات الأمنية والعسكرية بتبوك تثري معرض الدفاع المدني بالمنطقة بجملة من الفعاليات

منطقة تبوك

العميد القرني يفتتح المعرض التوعوي لأضرار المخدرات بفرع الإمداد والتموين بمنطقه مكه المكرمه بالامن العام

العميد القرني يفتتح المعرض التوعوي لأضرار المخدرات بفرع الإمداد والتموين بمنطقه مكه المكرمه بالامن العام
http://almnatiq.net/?p=838864
مكة - عادل الزهراني

افتتح مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة المكلف/ العميد محمد بن عبدالله القرني اليوم, المعرض التوعوي الثالث الأضرار المخدرات, لتوعية ضباط وأفراد ومنسوبي فرع الامداد والتموين بالامن العام بمنطقة مكة, بحضور مدير  فرع الامداد والتموين بمنطقة مكة المكرمة بالامن العام العميد فهد بن حسن المالكي, وذلك بمقر الفرع .

وتجول العميد القرني في أرجاء المعرض الذي يضم أجنحة لعدد من الجهات المشاركة منها؛ مديرية مكافحة المخدرات بمكة المكرمة، جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، جمعية هدية الحاج والمعتمر، مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، والشؤون الصحيه واستمع العميد القرني إلى شرح مفصل من القائمين عليها و ما يحتويه المعرض من لوحات توعوية وأفلام وقائية ومطويات تعريفية، للوقاية من أضرار المخدرات والتدخين، والتعريف بمشروع تعظيم البلد الحرام الذي يهدف إلى تأصيل معنى التعظيم في قلوب المسلمين المقيمين في مكة والوافدين إليها، لتبقى بلداً آمناً، و بما تقدمه جمعية هدية الحاج والمعتمر لزوار بيت الله الحرام أثناء مهمتي الحج والعمرة.

وفي ختام الجولة, تسلّم العميد القرني درعاً تذكارياً من مدير إدارة الامداد والتموين بمنطقة مكة المكرمة, وعدد من الهدايا والمطبوعات التوعوية، كما تم تكريم الجهات المشاركة.

يُذكر أن المعرض يستمر حتى الخميس المقبل، لضمان استفادة أكبر شريحه من المستفيدين من رجال الأمن .

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