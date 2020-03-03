احدث الأخبار

أمير الشرقية يدشن مهرجان “كلنا الخفجي”
المنطقة الشرقية
 العميد القرني يفتتح المعرض التوعوي لأضرار المخدرات بفرع الإمداد والتموين بمنطقه مكه المكرمه بالامن العام
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير جازان يتسلم تقرير إنجازات مكافحة المخدرات بالمنطقه
منطقة جازان
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلع على تجربة مركز الأطفال ذوي الإعاقة بجازان خلال عام
منطقة جازان
 الجهات الأمنية والعسكرية بتبوك تثري معرض الدفاع المدني بالمنطقة بجملة من الفعاليات
منطقة تبوك
 تحالف رصد يدين أمام مجلس حقوق الإنسان زرع ميليشيا الحوثي للألغام
أبرز المواد
 نائب وزير التعليم : الوزارة اتخذت إجراءات وخططاً احترازية لمواجهة “كورونا” بالتنسيق مع الجهات المختصة
منوعات
 “الزكاة والدخل” تدعو المختصين والأطراف المعنية إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم على مسودة نظام جباية الزكاة
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري” يودع أكثر من 1.7 مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر فبراير الماضي
أبرز المواد
 “البيئة” تعلن عن توفر 170 وظيفة بنظام التعاقد للسعوديين رجالًا ونساءً
أبرز المواد
 النيابة العامة تستكمل منظومة رقمنة وأتمتة أعمالها (نيابة بلاورق) للتحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7556.52 نقطة
أبرز المواد
أمير الشرقية يدشن مهرجان “كلنا الخفجي”

أمير الشرقية يدشن مهرجان “كلنا الخفجي”

المنطقة الشرقية
العميد القرني يفتتح المعرض التوعوي لأضرار المخدرات بفرع الإمداد والتموين بمنطقه مكه المكرمه بالامن العام

العميد القرني يفتتح المعرض التوعوي لأضرار المخدرات بفرع الإمداد والتموين بمنطقه مكه المكرمه بالامن العام

منطقة مكة المكرمة
نائب أمير جازان يتسلم تقرير إنجازات مكافحة المخدرات بالمنطقه

نائب أمير جازان يتسلم تقرير إنجازات مكافحة المخدرات بالمنطقه

منطقة جازان
الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلع على تجربة مركز الأطفال ذوي الإعاقة بجازان خلال عام

الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلع على تجربة مركز الأطفال ذوي الإعاقة بجازان خلال عام

منطقة جازان

أمير الشرقية يدشن مهرجان “كلنا الخفجي”

أمير الشرقية يدشن مهرجان “كلنا الخفجي”
http://almnatiq.net/?p=838868
الخفجي - سطام الفروان

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، مهرجان “كلنا الخفجي الثامن” بحضور محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع، واللجنة المنظمة.

ونوه سموه بما للفعاليات والمهرجانات من دور في تعزيز مكانة المنطقة الشرقية باعتبارها وجهة سياحية للزوار، في مختلف الأوقات، مبيناً حرص حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- على إبراز المقومات السياحية لكل منطقة، والاستفادة المثلى من الفرص المتاحة في كل منطقة، والتعريف بالتراث والموروث الثقافي، وتعزيز الصلة بين الحاضر والماضي، مشيراً لما تمتلكه محافظة الخفجي من شواطئ جميلة، وبراري شاسعة، مؤكداً أن الخفجي ثرية بتنوعها الجغرافي، وطاقاتها الشبابية النابضة، التي تعمل من أجل تطوير وتنمية المحافظة، مضيفاً أهمية الالتزام بتعليمات السلامة، والشراكة مع مختلف الجهات لتوفير أجواء آمنة لرواد المهرجان، مشيداً سموه بما حققه المهرجان من نجاحات سابقة، متمنياً سموه للجنة المنظمة التوفيق في نسخة هذا العام لمواصلة ما تحقق.

 

من جهته عبر محافظ الخفجي محمد الهزاع، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل والمستمر لما يخدم ساكني المحافظة، وحرصه على أن تكون الفعاليات والمناسبات المقامة وفق تطلعات الأهالي، وتكون جاذبة للزوار من مختلف المحافظات، مبيناً أن المهرجان في نسخة هذا العام، شهد تطويرات عديدة، وواصلت اللجان العاملة والمنظمة للمهرجان جهدها من أجل الظهور بأفضل صورة، مثمناً تدشين سمو أمير المنطقة الشرقية للنسخة الثامنة من المهرجان، متمنياً أن تكون عند تطلع سموه وتطلع الزوار.

روابط ذات صلة

نائب أمير الشرقية يرعى النسخة الثانية من معرض التطبيقات الالكترونية

نائب أمير الشرقية يرعى النسخة الثانية من معرض التطبيقات الالكترونية
محافظ الخفجي يرأس اجتماع المجلس المحلي الثاني

محافظ الخفجي يرأس اجتماع المجلس المحلي الثاني
محافظ حفر الباطن يناقش احتياجات منفذ الرقعي الجديد

محافظ حفر الباطن يناقش احتياجات منفذ الرقعي الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*