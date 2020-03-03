أمير الشرقية يدشن المشروع الوطني للمشي “امش 30”

الدمام - فهد المريخي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، المشروع الوطني للمشي “امش 30” والذي تنظمه وزارة الصحة، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، وشركاء الحملة.

ونوه سموه بما تضمنته رؤية المملكة 2030 من أهداف ومبادرات لتعزيز نمط الحياة الصحي، وتشجيع الممارسات الصحية، ومنها رياضة المشي، التي أثبتت الدراسات الدور الهام لها في الحفاظ على صحة الإنسان، وتجنبيه الكثير من الأمراض لا سيما المزمنة، مؤكداً سموه أهمية العمل المشترك مع مختلف الجهات من أجل تعزيز ثقافة المشي، وتهيئة الأماكن العامة لهذه الرياضة، وتوفير الأركان التوعوية بالممارسة الصحيحة للمشي، والالتزام بالتعليمات الطبية، وأخذ احتياطات السلامة لممارسي هذه الرياضة، ومواصلة العمل على ابتكار مبادرات تعزز الحياة الصحية، وتساهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة، مع الأخذ في الاعتبار اشراك الفرق التطوعية والرياضية في نشر هذه الثقافة، متمنياً سموه للمشروع والقائمين عليها التوفيق والنجاح.

من جهته عبر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضله بتدشين الحملة في المنطقة، مبيناً أن الحملة تهدف إلى تعزيز ممارسة المشي، وصولاً إلى ترسيخ هذه الرياضة، ورفع عدد ممارسيها، بهدف رفع مستوى الصحة، وخفض نسب الأمراض المزمنة.