الأمير تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير اليابان لدى المملكة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في مكتبه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالرياض اليوم, سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا.

وجرى خلال الاستقبال ، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.