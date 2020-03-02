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“مدني نجران” يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية

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“مدني نجران” يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية

“مدني نجران” يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية
http://almnatiq.net/?p=838884
المناطق - واس
واصلت في اليوم الثالث مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية في ايصال رسائلها التوعوية والتثقيفية لزوارها من طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية .
وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “السلامة أولاً” والذي يقام في معارض الظهران “اكسبو”.
حيث شهدت الفعاليات إقبالاً كبيراً من جميع طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بعدد ٢٠٨٩ طالبة لاكثر من ١١٢ مدرسة من حاضرة الدمام لما يقدم من برامج متنوعة جمعت بين التوعوية والتثقيف والترفيه.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني أن المعرض يضم العديد من الأركان التوعوية التي تعرض طرق وسائل السلامة العامة في المنزل أو المدرسة أو الرحلات البرية، وشرح على أدوات السلامة وطرق استخدامها من قبل  منسوبي الدفاع المدني، كما تضمن المعرض شاشات عرض لمواد توعوية وتثقيفية .
وأضاف المقدم الشهراني بأن المعرض يستقبل زواره غداً الأربعاء  بالفترة الصباحية والمسائية، والذي يستمر إلى يوم مساء يوم السبت القادم بهدف زيادة  الوعي والمعرفة لدى المجتمع بسبل الأمن والسلامة وتجنب المخاطر بكافة أشكالها وأنواعها، وترسيخ مفهوم توفير متطلبات السلامة في كافة مناشط الحياة.
من جانبها قالت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة في جامعة الأمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورة فاطمة الملحم أن هناك تعاون بين الجامعة وشركة ارمكو السعودية ومديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية وبالتحديد في برنامج “دافع الوطني” والذي يهتم بتدريب الطلاب والطالبات في الجامعة وكذلك المجتمع على كيفية التعامل مع الحوادث في أول لحظات وقوعها قبل وصول الفرق الأسعافية والدفاع المدني بالشكل السليم لضمان سلامتهم لحين وصول المنقذين.
وأشارت الملحم انه بلغ عدد المتدربين بالبرنامج منذ انطلاق البرنامج اكثر من 1500 طالب وطالبة وفي الفترة المقبلة سيكون هناك تدريب لكافة الأشخاص بالمجتمع بالأضافة أنه تم تدريب قرابة 300 شخص من منسوبي التعليم في مجال الأمن والسلامة ومنحهم شهادات تدريب معتمد بأن يكونون مدربين معتمدين.

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