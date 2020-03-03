وفاة وثلاث إصابات في حادث مروري بالباحة

المناطق-الباحة

صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الباحه عماد منسي الزهراني عن بانه ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الاحمر على الرقم الطواري 997 عن حادث تصادم ودهس في اليوم الثلاثاء .

مشيرا بانه فور تلقي البلاغ تم توجيه فرقتين اسعافيه والقائد الميداني صالح علي محفوظ الغامدي للموقع طريق الغابه خلف إكسترا واتضح بان الحادث اصطدام مركبة بالرصيف وانحرافها نتج عنه دهس احد العمالة المارة مما ادى إلى وفاته.

مضيفا بان الحادث اسفر عن إصابة ثلاث أشخاص اصابه متوسطه وبسيطة تم التدخل اسعافياً ونقلها للمستشفى الملك فهد فيما رفضت الإصابة الثالثه الكشف والنقل.