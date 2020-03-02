كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، الطالب حمزة عبدالحكيم أيوب، بعد توديعه إحدى مسابقات القرآن الكريم.
ووجه سموه بدعوة الطالب حمزة لتلاوة آيات من القرآن الكريم في اللقاء العلمي المتماثل العاشر لقادة الموهبة على مستوى المملكة، متمنياً أن يواصل حفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه والتخلق بأخلاقه .
أمير المدينة المنورة يكرم الطالب حمزة إثر توديعه إحدى مسابقات القرآن الكريم
كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، الطالب حمزة عبدالحكيم أيوب، بعد توديعه إحدى مسابقات القرآن الكريم.
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