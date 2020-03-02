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أمير المدينة المنورة يكرم الطالب حمزة إثر توديعه إحدى مسابقات القرآن الكريم

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أمير المدينة المنورة يكرم الطالب حمزة إثر توديعه إحدى مسابقات القرآن الكريم

أمير المدينة المنورة يكرم الطالب حمزة إثر توديعه إحدى مسابقات القرآن الكريم
http://almnatiq.net/?p=838896
المناطق - واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، الطالب حمزة عبدالحكيم أيوب، ‫بعد توديعه إحدى مسابقات ‫القرآن الكريم‬.
ووجه سموه بدعوة الطالب حمزة لتلاوة آيات من القرآن الكريم في اللقاء العلمي المتماثل العاشر لقادة الموهبة على مستوى المملكة، متمنياً أن يواصل حفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه والتخلق بأخلاقه .

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